Жители 31 дома в Глебычево останутся без холодной воды 28 декабря

Автор: Сергей Агутин
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В связи с плановыми работами и необходимостью переключения станции очистки 28 декабря в поселке Глебычево Выборгского района отключат холодную воду.

Подвоз питьевой воды в автоцистерне будет осуществляться:

  • с 06:00 до 07:00 на улице Мира, 3а;
  • с 07:00 до 08:00 на Офицерской, 6;
  • с 08:00 до 09:00 в проезде Офицерский, 19;
  • с 09:00 до 10:00 на улице Мира, 2.

Подача холодной воды будет прекращена для жителей 31 многоквартирного дома.

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27.01.2022 83
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