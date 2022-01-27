Жители 31 дома в Глебычево останутся без холодной воды 28 декабря

В связи с плановыми работами и необходимостью переключения станции очистки 28 декабря в поселке Глебычево Выборгского района отключат холодную воду.
Подвоз питьевой воды в автоцистерне будет осуществляться:
- с 06:00 до 07:00 на улице Мира, 3а;
- с 07:00 до 08:00 на Офицерской, 6;
- с 08:00 до 09:00 в проезде Офицерский, 19;
- с 09:00 до 10:00 на улице Мира, 2.
Подача холодной воды будет прекращена для жителей 31 многоквартирного дома.
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