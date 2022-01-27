Публикуем список новых пунктов вакцинации от коронавируса в Ленобласти

Названы детские больницы Ленинградской области, где развернут пункты вакцинации от Covid-19.

Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства Ленинградской области в четверг, 27 января. Прививочные пункты разместят в больницах с детскими отделениями или поликлиниками. Всего их будет 21:

ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;

ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ»;

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»;

ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»;

ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Приморская РБ»;

ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»;

ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»;

ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки выявили 912 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 111 829 человек, выздоровели — 100 031.