Публикуем список новых пунктов вакцинации от коронавируса в Ленобласти

Названы детские больницы Ленинградской области, где развернут пункты вакцинации от Covid-19.
Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства Ленинградской области в четверг, 27 января. Прививочные пункты разместят в больницах с детскими отделениями или поликлиниками. Всего их будет 21:
- ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;
- ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ»;
- ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»;
- ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»;
- ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Приморская РБ»;
- ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»;
- ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»;
- ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».
Тем временем, в Ленобласти за последние сутки выявили 912 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 111 829 человек, выздоровели — 100 031.