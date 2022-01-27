Публикуем список новых пунктов вакцинации от коронавируса в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Названы детские больницы Ленинградской области, где развернут пункты вакцинации от Covid-19.

Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства Ленинградской области в четверг, 27 января. Прививочные пункты разместят в больницах с детскими отделениями или поликлиниками. Всего их будет 21:

  • ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Приморская  РБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Рощинская  МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»;
  • ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки выявили 912 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 111 829 человек, выздоровели — 100 031.

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