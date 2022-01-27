Технологии бережливого производства сократили время сбора роз в Волховском районе

Тепличный комплекс по выращиванию роз «Новая Голландия» в Волховском районе, став участником национального проекта «Производительность труда», уже добился замечательного результата. Сбор и сортировку роз сорта «Валентина» в теплицах Сясьстроя смогли ускорить на 4 часа. И сделано это без дополнительных затрат на оборудование.

Обеспечить такой рост производительности труда только за счет совершенствования алгоритма производственного процесса «Новой Голландии» помогли специалисты Регионального центра компетенций (РЦК).

Выбор «Валентины»

Розу сорта «Валентина» в 2006 году вывели российские селекционеры – ученые Ставропольского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии. Ароматные цветы персикового цвета пользуются особой популярностью, и в доле выручки «Новой Голландии» эти розы составляют 13%.

Процесс сбора и сортировка роз именно этого сорта стал пилотным проектом для внедрения бережливых технологий в тепличном комплексе. Этот выбор не был случайным: эксперты Регионального центра компетенций в ходе знакомства с предприятием и формирования команды проекта уже знали, что сбор и сортировка именно этой розы самые трудоемкие.

Кропотливый детектив

В течение полугода эксперты РЦК вместе с командой проекта изучали производственную линию «Валентины». Наблюдения и анализ позволили обнаружить простои из-за переналадок оборудования, лишние временные затраты на транспортировку, неравномерную загрузку сотрудников. Выяснилось, что много времени терялось на таких, кажется, мелочах, как поиск тары и инвентаря и, просто-напросто, не оптимальной организации мест хранения уже срезанных и упакованных роз.

Как рассказали в РЦК, в общей сложности эксперты Центра и команда проекта выявили 62 проблемы, влияющие на скорость работы. «Это был кропотливый детектив по розыску растраченного времени», ― отшучивались участники проекта.

Плюс 258 минут

В результате, когда все слабые точки были обнаружены и исправлены, время на весь процесс сбора и сортировки роз снизилось на 258 минут! А выработка каждого сотрудника увеличилась на 11% ― с 465 до 520 штук в час. Важно подчеркнуть: эксперты Регионального центра компетенций помогают не только выявлять проблемы, но и находить решения по их эффективному преобразованию.

Так, например, была внедрена четкая схема расстановки ванн и баков ― нанесена разметка. А ванны с готовой продукцией стали не копить, перегружая рабочее пространство, а вывозить – каждый час. Оборудование переставили таким образом, чтобы работникам не приходилось делать лишние перемещения. В результате их «путь» при срезании цветов и сортировке удалось сократить почти на четверть.

Уже только оптимизация схемы движения сотрудников и перестановка оборудования помогла выиграть пару десятков секунд. Кажется, не существенно. Но из таких секунд в итоге сложились более 4-х часов найденного времени.

После пилотного проекта

Пилотный проект, героиней которого стала роза «Валентина», завершился, но не закончилось участие тепличного комплекса в нацпроекте «Производительность труда».

Сотрудники предприятия самостоятельно внедряют и тиражируют полученные навыки на других линиях.

Работает и созданный на предприятии информационный стенд, аккумулирующий «бережливые» инициативы сотрудников.

Рабочие места приведены в соответствие с системой 5S – рациональной организацией рабочего пространства. Это, кстати, один из инструментов бережливого производства, разработанный в своё время в Японии.

Напомним, в Ленинградской области в нацпроекте «Производительность труда» уже участвуют более 40 предприятий, но отбор продолжается. Присоединиться к проекту и повысить производительность труда с помощью технологий бережливого производства могут предприятия Ленинградской области, работающие в сфере обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта, торговли и строительства.

Эксперты регионального центра компетенций готовы бесплатно обучить этим технологиям. Подробности и заявки — на сайте нацпроекта или по телефону 88126440122.