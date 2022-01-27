Александр Дрозденко присоединился к акции «Команда заботы» в Гатчинском районе

Губернатор Ленинградской области убрал снег у дома ветерана-блокадника и «серебряного волонтёра» Валерия Исакова

«Помогать другим — это здорово! А помогать целой командой — вдвойне приятно. Я рад, что официально вошёл в «Команду заботы», — отметил Александр Дрозденко.

В рамках акции «Команды заботы» волонтеры «берут шефство» за дворами ветеранов. Как уже ранее писал ivbg.ru, эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся. Так волонтеры Ленобласти вошли в десятку лучших по России. Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.