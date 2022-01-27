Финляндия продлила ограничения на въезд до 14 февраля

Финляндия в очередной раз продлевает ограничения на границе. Частичный запрет на посещение страны действует до середины февраля.

Действие введенных в конце декабря ограничений на границе между Финляндией и странами Шенгена истекает 31 января. В свою очередь, ограничения на внешних границах продлеваются до 14 февраля, — заявили в правительстве страны 27 января.

Данное решение связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране.

Ранее ivbg.ru писал о том, как Россиян с видом на жительство не пустили на поезд в Финляндию. Пассажиры «Allegro», пытавшиеся попасть из Петербурга в Хельсинки, не смогли сесть на поезд из-за проблем с документами. В частности, перевозчик требовал у них дополнительный тест на коронавирус.