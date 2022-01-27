Ленобласть оказалась в ТОП-20 успешных регионов России

Ленинградская область попала на 16-е место по индексу экономического потенциала среди субъектов РФ. 16-ю строчку рейтинга 47-й регион разделил с Башкирией.

Исследование провел Фонд развития гражданского общества на основе данных Федеральной налоговой службы и Росстата по итогам третьего квартала прошлого года.

Рейтинг возглавила Москва, а в первой десятке оказались ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область.

Среди критериев исследования использовались показатели размера уплаченных НДС, уровня среднемесячной зарплаты по региону и совокупной прибыльности предприятий.