Ленобласть оказалась в ТОП-20 успешных регионов России

Автор: Анастасия Щербакова
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Ленинградская область попала на 16-е место по индексу экономического потенциала среди субъектов РФ. 16-ю строчку рейтинга 47-й регион разделил с Башкирией.

Исследование провел Фонд развития гражданского общества на основе данных Федеральной налоговой службы и Росстата по итогам третьего квартала прошлого года.

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Фото: Фонд развития гражданского общества

Рейтинг возглавила Москва, а в первой десятке оказались ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область.

Среди критериев исследования использовались показатели размера уплаченных НДС, уровня среднемесячной зарплаты по региону и совокупной прибыльности предприятий.

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