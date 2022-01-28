Юные петербуржцы не смогут посещать музеи, театры и кино в ближайшие две недели

В Санкт-Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения.

По информации администрации Санкт-Петербурга, с пятницы в городе вступают в силу новые коронавирусные ограничения.

Так, с 28 января по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы, предназначенные для развлечения и досуга объекты, аттракционы, а также спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Также все кружки вне школьных стен, долны полностью перейти на удаленку.

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Запрещены любые спортивные мероприятия с участием детей и подростков, кроме календарных. Иные запреты и ограничения продлеваются до 31 марта.