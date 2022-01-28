В Госдуме предложили снизить тарифы на перевозку детей на такси

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров призвал упразднить наценки на услуги такси для пассажиров с маленькими детьми.

В своем обращении депутат подчеркнул, что во многих муниципалитетах у родителей есть возможность перевозить детей на общественном транспорте бесплатно. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо Фёдорова.

При этом в большинстве сервисов такси тарифы на услуги по перевозке со специальным удерживающим устройством для детей намного выше стандартных тарифов для взрослых клиентов.

Поездка по одному и тому же направлению на машине одного и того же класса для родителя с ребёнком может выйти на 20—30% дороже, чем такая же поездка для трёх взрослых с багажом.

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В его обращении говорится следующее: «В связи с этим прошу вас оценить действующие условия ценообразования на перевозку пассажиров с детьми со стороны организаций, предоставляющих услуги такси, а также рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части ликвидации наценки на перевозку малолетних в такси с помощью удерживающих устройств».