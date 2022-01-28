В Ленобласти впервые выявили более тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Ленобласти продолжает расти — за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 027 человек. Это максимальный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 января.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+1), Большой Двор (+1).

Волосовский район: Волосово (+15), Бегуницы (+2), Старые Бегуницы (+1), Извара (+3), п. Зимитицы (+1), Захонье (+1), Большая Вруда (+1), Смердп. п. Калитино (+2), Волгово (+1), Рабитицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+20), Сясьстрой (+7), Паша (+4), Свирица (+1), Папоротно (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+37), Всеволожск (+40), Кудрово (+36), Янино-1 ( +5), Новое Девяткино (+1), Энколово (+1), пос. Щеглово (+1), д. Щеглово (+1), Сертолово (+22), Кузьмоловский (+2), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+26), Ковалево (+1), Старая (+10), Токсово (+6), Хязельки (+1), Романовка (+2), Бугры (+13), Гарболово (+3), Агалатово (+5), пгт. им. Свердлова (+19), Борисова Грива (+1), Дубровка (+2), Дунай СНТ (+1), Павлово (+2), Углово (+1), Углово, СНТ Бабино (+1), Рахья (+6), Куйвози (+1), Колтуши (+1), Лемболово (+2), Мистолово (+1), Васкелово (+2), Оранжерейка (+1), Касимово (+1), Маслово (+1), Плинтовка (+1), Шереметьевка (+1), Прилесный (+1), Ягодка (+1), Лесколово (+4) .

Выборгский район: Выборг (+79), Перово (+1), Первомайское (+4), Рощино (+7), Советский (+9), Светогорск (+4), Поляны (+1), Приморск (+6), Каменногорск (+3), Сосновый Бор (+1), Овсово (+1), Ильичёво (+1), Подборовье (+1), Харитоново (+2), Ленинское (+1), Большое поле (+1), Камышовка (+1), Ермилово (+1), Пески (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+56), Кобралово (+1), Войсковицы (+5), Сиверский (+7), Вырица (+3), Пудомяги (+2), Коммунар (+6), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+5), Жабино (+2), Елизаветино (+2), Лампово (+1), Новый Свет (+16), Старосиверская (+1), Сяськелево (+4), Новые Черницы (+2), Сусанино (+3), Вохоново (+1), Нижняя (+1), Торфяное (+2), Мыза-Ивановка (+1), Дружноселье (+2), Александровка (+3), Луйсковицы (+1), Кобринское (+1), Малое Рейзино (+1), Пудость (+5) .

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Кингисепп ский район: Кингисепп (+72), Кингисеппский (+8), Кошкино (+1), Малый Луцк (+2), Александровская Горка (+1), Большая Пустомержа (+1), Вистино (+2), Захонье-2 (+3), Килли (+2), Ивангород (+9) .

Киришский район: Кириши (+42), Глажево (+1), Будогощь (+2), Пчева (+1), Кусино (+1) .

Кировский район: Кировск (+21), Шлиссельбург (+5), Отрадное (+8), Приладожский (+4), Синявино (+2), Назия (+3), д. Сологубовка (+1), Павлово (+1), Шум (+1), Мга (+6) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+19), Новая Слобода (+1), Тервеничи (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+8), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+7), Иннолово (+1), Велигонты (+1), Большая Ижора (+4), Горбунки (+2), Лаголово (+4), Оржицы (+2), Келози (+2), Виллози (+6), Пеники (+1), Лопухинка (+4), Широково (+1), Глобицы (+2), Телези (+1), Кипень (+3), Долина Уюта (+1), Яльгелево (+1), Санино (+2), Вертикаль (+1), Подозванье (+1), Малое Карлино (+1) .

Лужский район: Луга (+8), Заклинье (+2), Толмачёво (+1), Оредеж (+1), Дзержинского (+1), Ретюнь (+4), Скреблово (+3), Низовская (+1), Торошковичи (+1), Межозёрный (+1), Усадище (+1) .

Подпорожский район: Винницы (+1), Вознесенье (+3), Подпорожье (+9) .

Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+6), Саперное (+1), Петровское (+1), Снегиревка (+4), Громово (+2), Кузнечное (+1), Мичуринское (+2), Раздолье (+2), Суходолье (+1), Колосково (+1), Запорожское (+6) .

Сланцевский район: Сланцы (+32), Гостицы (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+19), Пашозеро (+1), Шугозеро (+2), Андронниково (+1) .

Тосненский район: Тосно (+16), Тельмана (+4), Никольское (+5), Ульяновка (+2), Форносово (+1), Рябово (+1), Красный Бор (+2), Строение (+1) .

Ранее Александр Дрозденко пригрозил закрыть все общественные заведения, кроме магазинов с товарами первой необходимости, если люди не будут прививаться.