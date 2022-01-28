В Гатчине и Сосновом Бору установят около 70 «умных остановок»

В ближайшие годы в двух городах Ленобласти установят порядка 70 «умных» остановок.

Около 30 современных остановок появится в Гатчине и еще 35 — в Сосновом Бору. Об этом в ходе пресс-конференции в «Интерфакс» сообщил гендиректор регионального информационно-навигационного центра по Ленобласти Рагим Ахадов.

Добавляется, что финансирование уже заложено в бюджете региона.

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Ранее мы рассказывали, что во Всеволожском и Гатчинском районах установили противоаварийные остановочные павильоны, которые возьмут на себя удар в случае вылета машины с дороги. Также оснастили пандусами и тактильной плиткой 25 остановок. «Умные» остановки с камерами и тревожной кнопкой также появились в Волхове.