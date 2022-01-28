Госдума получила более 30 тысяч предложений по решению проблем с бродячими собаками

Госдума прорабатывает возможное решение особо актуальной в последнее время проблемы.

Об этом сообщает портал РИА Новости в пятницу, 28 января.

Как стало известно, в Госдуму поступило уже более 30 тысяч предложений по искоренению проблемы нападения дворовых собак на людей. Инициативы обсудят на заседании рабочей группы в начале февраля, передает агентство.

Необходимость принять хоть какие-то меры возникла после многочисленных сообщений о нападении собак по всей стране. Например, в Уфе стая дворовых псов едва не загрызла школьника, а на Магадане и вовсе объявили режим ЧС из-за бродячих животных.

Из последних похожих случаев, произошедших в Ленобласти, вспоминается нападение огромного алабая в Новом Девяткино. Пес на глазах у детей разорвал маленького йорка. Позже жители деревни снова видели пса-убийцу, который едва не загрыз еще одну домашнюю собаку.