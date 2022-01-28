В Ленобласти стало на три почетных работника культуры больше

Глава 47 региона подписал распоряжение о присвоении почётного звания «Почётный работник культуры Ленобласти» троим работникам культуры

Почетные звания присвоены директору Агалатовской школы искусств Наталье Бородкиной, преподавателю Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Елене Сапожинской и директору Приозерской межпоселенческой районной библиотеки Алле Трушко.

Отметим, что ранее звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленобласти» были присвоены трем тренерам Ленобласти по распоряжению главы региона Александра Дрозденко. Звания за заслуги в развитии спорта Ленобласти и подготовку спортсменов высокого класса получили тренер по дзюдо выборгской Спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Александр Смирнов, тренер по городошному спорту Приозерской спортивной школы «Корела» Виктор Торочков и тренер по хоккею Лодейнопольской детско-юношеской спортивной школы Сергей Черенков.