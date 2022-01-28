В Гатчинском районе истощенная енотовидная собака сама вышла к людям за помощью

В Гатчинском районе Ленобласти к людям вышла енотовидная собака – уставшее и потрепанное животное обнаружили под сараем на частном участке.

Как рассказала волонтер «Кошкиспаса», енотовидная собака пришла к людям в поисках еды, тепла и помощи, «потому что своих сил уже не осталось».

Животное осмотрели и выявили у него чесотку, обезвоживание и все сопутствующие проблемы. За его здоровье теперь взялись специалисты.

Фото: @terra_spas/Instagram

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