В Петербурге спасли котят, запертых в подвале Мариинского театра

В Петербурге спасли бездомных котят, оказавшихся запертыми в подвале Мариинского театра.

Животные оказались в подвале культурного учреждения, когда там был закрыт продух, чтобы избежать размораживания и выхода из строя инженерных коммуникаций, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Волонтеры «Республики кошек и котов» после обращений неравнодушных жителей связались с дирекцией театра. Представители учреждения культуры пошли на встречу и открыли один из продухов.

Голодным котятам сразу дали еду и воду. Позже животных стерилизуют и найдут им новые дома.

Ранее в Гатчине спасли чайку с рыболовным крючком в клюве.