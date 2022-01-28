«Эвакуация» дивана с 4 этажа дома в Петербурге попала на видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами не совсем обдуманного поступка молодых людей в Петербурге. Массивный диван они решили сбросить на пешеходную зону с высоты.

Видео появилось в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург вечером, 28 января.

Как отметил очевидец, максимальное нарушение техники безопасности он снял на улице Маяковского, 22. С высоты четвертого этажа несколько мужчин просто сбросили диван вниз. Один человек, правда, стоял на улице и наблюдал за обстановкой.

В итоге мебель сперва задела козырек нижнего балкона и отправилась в металлический заборчик с характерным звуком. Судя по кадрам, пострадал только диван.

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