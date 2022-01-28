QR-коды на «Госуслугах» перестали считываться при предъявлении

На портале «Госуслуг» провели масштабное обновление QR-кодов и сертификатов о вакцинации.

Как заметил портал Online47, 27 января на портале прошло обновление системы QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Все ранее сохранённые с сервиса документы перестали считываться системами при предъявлении.

Все QR-коды и сертификаты теперь хранятся в разделе Сведения об иммунизации COVID-19. В одном месте собраны: сертификат о вакцинации и перенесённой болезни, ПЦР-тесты, результаты тестов на антитела, – говорится в официальном сообщении портала.

Новые и старые QR-коды отличаются как внешне, так и номером. Чтобы не возникало проблем при предъявлении документа, сервис рекомендует скачать или распечатать код заново.