Лидера QR-сопротивления в Петербурге отправили под стражу до 27 марта

Накануне на него возбудили дело о коррупции.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, защита Александра Коновалова просила в качестве меры пресечения домашний арест, залог в миллион рублей или личное поручительство. Однако суд поместил его под стражу до 27 марта.

По версии следствия, в сентябре 2021 года задержанный получил 50 000 рублей от управляющей антикафе «Pacman» на Вознесенском проспекте.

Как сообщал ivbg.ru, магазины Санкт-Петербурга присоединились к бойкоту QR-кодов. По словам инициатора бойкота, Александра Коновалова, участники акции стремятся не допустить, чтобы сотрудники комитетов Смольного «кошмарили и так закошмаренных коммерсантов».

Тем временем, в Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом. COVID-19 подтвердился у 1518 человек.