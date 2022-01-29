Задержан мигрант, устроивший смертельную аварию на «Коле»

Приезжий из Узбекистана задержан после аварии в Волховском районе Ленобласти. В результате несчастного случая погибла женщина. Ранее задержанный неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

О происшествии наша редакция сообщала ранее. На 105-м км трассы «Кола» в Волховском районе в минувшие сутки произошло столкновение трех грузовых и двух легковых автомобилей.

Как стало известно в ходе разбирательств, грузовик «МАН» врезался во впереди едущую «Митсубиси». От удара иномарку выбросило на встречную полосу и столкнулась с другим большегрузом.

В общей сложности в ДТП попало три грузовых и два легковых автомобиля. В результате аварии погибла 24-летняя пассажирка «Митсубиси», еще двое получили серьезные травмы.

Виновник страшных событий в прошлом году пять раз привлекался к ответственности за нарушение правил ПДД. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.