Подробности: сцепившиеся в драке участники аварии на Колпинском шоссе спровоцировали массовое ДТП

Стали известны подробности массовой аварии на Колпинском шоссе минувшей ночью, где пострадал подросток и фельдшер скорой помощи.

В ночь на 29 января на Колпинском шоссе произошло крупное происшествие с множеством разбитых автомобилей, среди которых машина полиции и скорой, и двумя пострадавшими.

Как стало известно, события на данном участке дороги происходили по «принципу домино». Началось все с того, что в районе 21:00 столкнулись иномарки «Форд» и «БМВ», водители которых начали конфликт. Прибывшая скорая помощь вызвала на место аварии и конфликта полицейских.

Оба спецавтомобиля (карета скорой помощи и машина полицейских) остановились позади участников ДТП. Тем временем, в направлении указанных машин на большой скорости двигался молоковозоз «СКАНИА». Водитель большегруза не справился с управлением и влетел в автомобиль полиции, которого отбросило во впередистоящую карету скорой. Медицинскую машину по цепной реакции также «дернуло» вперед и она наехала на водителя скорой и врезалась уже в другую машину.

Тем временем молоковоз продолжал свой «путь разрушения» и задел еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

В общей сложности за короткий промежуток времени ДТП собрало 7 машин. С места происшествия был госпитализирован 14-летний подросток и водитель скорой помощи.