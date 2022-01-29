Приложение, отслеживающее транспорт, может появиться в Ленобласти летом 2022 года

Сервис по мониторингу мониторингу общественного транспорта в тестовом режиме был опробован в Сосновом Бору.

В субботу, 28 января, стало известно, что уже в этом году в Ленобласти могут запустить мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта. Об этом заявил генеральный директор Регионального информационно-навигационного центра по Ленинградской области («РНИЦ по ЛО») Рагим Ахадов в ходе пресс-конференции в «Интерфакс».

С октября 2021 года совместно с комитетом по транспорту был запущен пилот на территории Соснового Бора по диспетчеризации и мониторингу пассажирского автотранспорта. В том числе были апробированы мобильное приложение для граждан и веб-портал, – рассказал он. – Приложение было разработано с целью предоставления информации о расписании движения транспортных средств. Жители города могли скачать приложение и в нем отслеживать, где находится транспортное средство и его прогнозируемое время прибытия на остановочный пункт. Веб-портал предоставлял такой же функционал, — сообщил Ахадов.