Несколько районов Ленобласти станут участниками программы по раздельному сбору мусора

Жителей 68-ми населенных пунктов региона присоединят к нацпроекту «Экология».

Об этом стало известно в субботу, 29 января, передает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Так, Волховский, Выборгский, Кировский и Тосненский районы Ленобласти станут участниками регионального проекта по раздельному сбору отходов. Также соответствующие контейнеры будут устанавливать и в Сосновоборском городском округе.

Ранее мусор уже начали сортировать во дворах Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Лужского, Сланцевского, Тихвинского, Ломоносовского и Приозерского районов. В скором времени их ожидают расширение количества точек сбора отходов. Дополнительные комплекты специальных контейнеров появятся в течение первых месяцев 2022 года.