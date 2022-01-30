Врач Зайцев: насморк при ковиде может привести к головным болям

Если дыхание не восстанавливается через семь дней, доктор настоятельно рекомендует обращаться за медицинской помощью.

Частым симптомом омикрон-штамма коронавируса является насморк. Чем он может быть опасен, рассказал кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

По словам доктора, при омикроне воспаление слизистой оболочки носа длится дольше, чем при обычном насморке. Зайцев отметил, что большинство россиян не воспринимают этот симптом всерьез, однако он может привести к гипоксии головного мозга, так как он не насыщается кислородом полноценно.

Врач добавил, что при затрудненном носовом дыхании головной мозг недополучает кислород. Также долгий насморк делает голову пациентов «чугунной».

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Если дыхание не восстанавливается через семь дней, доктор настоятельно рекомендует обращаться за медицинской помощью.