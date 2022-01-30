На Колтушском шоссе ребенок вылетел из перевернувшегося кроссовера

Мальчик получил ушибы.

По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Mitsubishi АSХ по неизвестной причине не справился с управлением. Автомобиль наехал на сугроб с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП сын водителя вылетел из машины. Мальчик получил ушибы. Также с места аварии были госпитализированы 2-х летний мальчик и 5-летняя девочка. В полиции отметили, что все дети были специальных удерживающих устройствах.

По факту ДТП будет проведена проверка.