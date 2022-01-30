Заболеваемость рекордно растет: в России выявили более 120 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 121 228 новых случаев Covid-19. Это максимальный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 24 030, Санкт-Петербурге — 17 833, Московской области — 11 434. За сутки от коронавируса умерли 681 пациентов. Полностью выздоровели 26 404.

В Ленобласти за последние сутки также зафиксирован взрывной рост заболеваемости: выявлено 1 625 новых случаев COVID-19.