Врач Мясников рассказал об осложнениях при заболевании коронавирусом

Активные люди реже сталкиваются с постковидным синдромом.

Не только коронавирус может иметь последствия в виде проявляющихся после выздоровления симптомов. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт пояснил, что «постковидный синдром» не имеет уникального набора признаков, и присущ даже другим заболеваниям.

— После тяжелого гриппа, после тяжелой бактериальной инфекции, после любой тяжелой инфекционной болезни, постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. Ковид — не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид дает такое, — сказал Александр Мясников.

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Специалист уточнил, что если болезнь дошла до стадии пневмонии, то справляться с последствиями будет сложнее. К слову, подвижные и активные люди менее подвержены осложнениям, нежели пациенты с хроническими заболеваниями.