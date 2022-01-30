Глава центра Гамалеи Гинцбург: ревакцинация «Спутником Лайт» на 100% защищает от омикрона

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не уверен в завершении пандемии COVID-19 на штамме коронавируса «Омикрон».

Он указал на то, что появляются все новые разновидности вируса, «бесконечные количества новых вариантов», опередить которые ученым пока не удается.

— Начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит, — заявил он.

По словам Гинцбурга, «было бы совершенно неправильно» утверждать, что с приходим «Омикрона» пандемия пойдет на спад.

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— Не берусь утверждать, что это финальная стадия, — подчеркнул Гинцбург.

Глава Центра также сообщил, что, по данным исследований, ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» в течение трех месяцев обладают полной защитой от заражения «Омикроном».