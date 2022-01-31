Ленинградская область запускает тематический сайт о войне

Портал «45 историй о войне» создало региональное Музейное агентство в рамках проекта «Ленобласть в годы Великой Отечественной войны».

«45 историй о войне» — это короткие видеоистории, которые вместе составляют своеобразный «сериал», рассказывающий о жизни Ленобласти в годы войны.

Каждый ролик посвящен одному музейному предмету. Сейчас на портале доступно 5 историй:

— Война глазами детей

— История одной деревни

— Ледовая трасса

— Белый танк «Ленинградец»

— Судьбы выпускников 1941 года

В 2022 году проект продолжится и расскажет о событиях 1942 года и далее — до мая 1945 года.