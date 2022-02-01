В Гатчинском районе сгорел частный дом — фото

Информация о пострадавших не поступала.

Источник: https://t.me/dtp47rus Источник: https://t.me/dtp47rus Источник: https://t.me/dtp47rus

По информации пресс-службы МЧС по Ленобласти, в СТН Радуга Гатчинского района Ленобласти загорелся частный дом.

Прибывшие на место происшествия 8 человек, 2 единицы техники ликвидировали возгорание на площади 36 квадратных метров.

По итогу дом полностью сгорел, однако пострадавших в происшествии нет.