В Гатчинском районе сгорел частный дом — фото

Информация о пострадавших не поступала.
Источник: https://t.me/dtp47rus
Источник: https://t.me/dtp47rus
Источник: https://t.me/dtp47rus
По информации пресс-службы МЧС по Ленобласти, в СТН Радуга Гатчинского района Ленобласти загорелся частный дом.
Прибывшие на место происшествия 8 человек, 2 единицы техники ликвидировали возгорание на площади 36 квадратных метров.
По итогу дом полностью сгорел, однако пострадавших в происшествии нет.
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28.01.2022 264