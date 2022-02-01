В Гатчинском районе сгорел частный дом — фото

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

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В Гатчинском районе сгорел частный дом - фото частные дома, спасатели, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Ленобласть, Гатчинский районИсточник: https://t.me/dtp47rus
В Гатчинском районе сгорел частный дом - фото частные дома, спасатели, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Ленобласть, Гатчинский районИсточник: https://t.me/dtp47rus

По информации пресс-службы МЧС по Ленобласти, в СТН Радуга Гатчинского района Ленобласти загорелся частный дом.

Прибывшие на место происшествия 8 человек, 2 единицы техники ликвидировали возгорание на площади 36 квадратных метров.

По итогу дом полностью сгорел, однако пострадавших в происшествии нет.

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28.01.2022 264
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