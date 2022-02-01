В Санкт-Петербурге за год уничтожили почти две тонны санкционки

Это не только еда, но еще и игрушки, аксессуары, одежда и т.д.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, петербургская таможня завела свыше 5 600 административных дел и 51 уголовное за год.

Сотрудники выявили более 11 400 единиц контрафактной продукции.

Отмечается, что всего было уничтожено 1,8 тонны санкционки.