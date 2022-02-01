В Санкт-Петербурге за год уничтожили почти две тонны санкционки

Это не только еда, но еще и игрушки, аксессуары, одежда и т.д.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, петербургская таможня завела свыше 5 600 административных дел и 51 уголовное за год.
Сотрудники выявили более 11 400 единиц контрафактной продукции.
Отмечается, что всего было уничтожено 1,8 тонны санкционки.
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20.01.2022 254