В Санкт-Петербурге за год уничтожили почти две тонны санкционки

Автор: Александр Селиванов
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Это не только еда, но еще и игрушки, аксессуары, одежда и т.д.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, петербургская таможня завела свыше 5 600 административных дел и 51 уголовное за год.

Сотрудники выявили более 11 400 единиц контрафактной продукции.

Отмечается, что всего было уничтожено 1,8 тонны санкционки.

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20.01.2022 254
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