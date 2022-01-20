Фото: в Ивангороде нашли 51 килограмм санкционного сыра. И уничтожили его

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 51 килограмм санкционного сыра из Эстонии нашли в гараже в Ивангороде Кингисеппского района Ленинградской области.  

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Фото: в Ивангороде нашли 51 килограмм санкционного сыра. И уничтожили его фото, Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород
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Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, гараж был оборудован под склад. В нем хранились 103 упаковки сыра Valio, Alma и Estover.

Гараж принадлежит мужчине, который уже не в первый раз попадает в поле зрения таможенников. Весь товар будет уничтожен.

Фото: в Ивангороде нашли 51 килограмм санкционного сыра. И уничтожили его фото, Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород
Фото: в Ивангороде нашли 51 килограмм санкционного сыра. И уничтожили его фото, Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород
Фото: в Ивангороде нашли 51 килограмм санкционного сыра. И уничтожили его фото, Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород

Фото: СЗТУ

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