Фото: в Ивангороде нашли 51 килограмм санкционного сыра. И уничтожили его

По информации ivbg.ru, 51 килограмм санкционного сыра из Эстонии нашли в гараже в Ивангороде Кингисеппского района Ленинградской области.

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Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, гараж был оборудован под склад. В нем хранились 103 упаковки сыра Valio, Alma и Estover.

Гараж принадлежит мужчине, который уже не в первый раз попадает в поле зрения таможенников. Весь товар будет уничтожен.

Фото: СЗТУ