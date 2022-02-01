Россияне устроили стихийный флешмоб против перекупщиков видеокарт

Россияне запустили своеобразный флешмоб после старта продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050.

Пользователи сети в России придумали новый способ по борьбе с перекупщиками видеокарт. Накануне в России начался старт продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050. По заверениям производителей, рекомендованная цена на оборудование начинается от 24990 рублей.

Однако перекупщики оказались очень расторопными и скупили видеокарты, после чего начали продавать их по завышенным ценам – до 80 тысяч рублей.

Пользователи начали размещать объявления о продаже RTX 3050 сервисах объявлений. При этом в описании честно указывается, что видеокарты у них в наличии нет, а объявление создано для того, чтобы объявления перекупщиков оказались ниже в списке. При этом цена, которую указывают пользователи в объявлении, составляет порядка 25-30 тысяч рублей.

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При этом людей, желающих приобрести видеокарту, призывают подождать прихода следующей партии. Известно, что видеокарта не особенно привлекательна для майнеров, поэтому проблем с ее наличием в магазинах быть не должно.