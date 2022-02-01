Петербургский художник создал логотипы мировых брендов в необычном стиле

Автор: Александр Селиванов
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Получилось необычно и забавно.

Петербургский художник создал логотипы мировых брендов в необычном стиле художники, Россияне, Россия, мир, Логотипы, Культура в России, Культура в мире, культура, искусствоИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka Автор: Илья Сталлоне
Петербургский художник создал логотипы мировых брендов в необычном стиле художники, Россияне, Россия, мир, Логотипы, Культура в России, Культура в мире, культура, искусствоИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka Автор: Илья Сталлоне
Петербургский художник создал логотипы мировых брендов в необычном стиле художники, Россияне, Россия, мир, Логотипы, Культура в России, Культура в мире, культура, искусствоИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka Автор: Илья Сталлоне
Петербургский художник создал логотипы мировых брендов в необычном стиле художники, Россияне, Россия, мир, Логотипы, Культура в России, Культура в мире, культура, искусствоИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka Автор: Илья Сталлоне

В телеграм-канале Питерская Булка появились изображения логотипов известных мировых брендов в стиле Средневековья.

Изображения создал петербургский художник Илья Сталлоне.

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