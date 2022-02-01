Петербургский художник создал логотипы мировых брендов в необычном стиле

Получилось необычно и забавно.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Автор: Илья Сталлоне
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Автор: Илья Сталлоне
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Автор: Илья Сталлоне
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Автор: Илья Сталлоне
В телеграм-канале Питерская Булка появились изображения логотипов известных мировых брендов в стиле Средневековья.
Изображения создал петербургский художник Илья Сталлоне.
Вам будет интересно
Двор на Приморской улице в Выборге каждую зиму украшают необычные снежные поделки. Это делает местный житель Алексей Ляхов вместе с соседями....
13.12.2021 558