В Кремле пообещали обратить внимание на сигналы о росте цен на ПЦР-тесты

Кроме того, речь идёт о лекарствах, предназначенных для лечения от COVID-19.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оперштаб по борьбе с инфекцией мониторит данную ситуацию.

На минувшей неделе Михаил Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус. Инспекции подвергнуться, в том числе, частные клиники. Причина — жалобы населения на подорожание услуги в 2021 году.