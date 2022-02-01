В Кремле пообещали обратить внимание на сигналы о росте цен на ПЦР-тесты

Кроме того, речь идёт о лекарствах, предназначенных для лечения от COVID-19.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оперштаб по борьбе с инфекцией мониторит данную ситуацию.
На минувшей неделе Михаил Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус. Инспекции подвергнуться, в том числе, частные клиники. Причина — жалобы населения на подорожание услуги в 2021 году.
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31.01.2022 198