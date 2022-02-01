В ближайшие сутки в Ленобласти ожидаются гололед и умеренные осадки в виде снега.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода, местами в регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега.

Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 гр., местами до -13 гр., днем -4…-9 гр. На дорогах снежный накат, гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.