Снег, гололед и до -13°C — погода в Ленобласти на 2 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
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В ближайшие сутки в Ленобласти ожидаются гололед и умеренные осадки в виде снега.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода, местами в регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега.

Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 гр., местами до -13 гр., днем -4…-9 гр. На дорогах снежный накат, гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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Снег, гололед и до -13°C - погода в Ленобласти на 2 февраля снег, погода, метель, Ленобласть
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29.01.2022 509
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