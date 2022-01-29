Спасатели рассказали, как искали утонувшую в проруби Анну Ускову

Накануне было найдено тело нырнувшей в прорубь женщины на реке Оредеж.

Начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасения на водах Александр Зуев в беседе с РЕН ТВ рассказал, что водолазы проверяли русло реки как физически, так и с помощью спецсредств для изучения речного дна.

Несмотря на резонанс случившейся трагедии и отклик многих людей, спасатели все равно работали на износ. Зная это, муж покойной Анны Усковой, все 10 дней также принимал участие в поисках. Родственники семьи приобрели специальную подводную камеру и именно с помощью нее нашли тело.

По словам Александра Зуева, спасатели проверили все точки в километре от места трагедии. Он отметил, что километр еще достаточно близкое расстояние, учитывая быстрое течение воды.