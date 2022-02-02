Смертельная авария произошла на трассе «Вологда-Тихвин»

Погиб непристёгнутый водитель легковушки.

Источник: https://t.me/breaking_piter Источник: https://t.me/breaking_piter Источник: https://t.me/breaking_piter

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, водитель Соляриса не справился с управлением во время обгона, после чего произошло столкновение с Газелью.

В результате ДТП непристегнутый водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.