Смертельная авария произошла на трассе «Вологда-Тихвин»

Погиб непристёгнутый водитель легковушки.
Источник: https://t.me/breaking_piter
Источник: https://t.me/breaking_piter
Источник: https://t.me/breaking_piter
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, водитель Соляриса не справился с управлением во время обгона, после чего произошло столкновение с Газелью.
В результате ДТП непристегнутый водитель легковушки скончался на месте происшествия.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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29.01.2022 239