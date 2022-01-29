В Тихвине автобус сбил студентку на переходе

У 16-летней девушки был зафиксирован перелом челюсти и сотрясение мозга.
Предварительно известно, что ДТП произошло утром, 28 января на улице Южной в Тихвине. Пассажирский автобус «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю студентку местного колледжа.
Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики зафиксировали у нее травмы головы, сотрясение мозга и перелом челюсти.
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29.01.2022 58