В Тихвине автобус сбил студентку на переходе

У 16-летней девушки был зафиксирован перелом челюсти и сотрясение мозга.

Предварительно известно, что ДТП произошло утром, 28 января на улице Южной в Тихвине. Пассажирский автобус «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю студентку местного колледжа.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики зафиксировали у нее травмы головы, сотрясение мозга и перелом челюсти.