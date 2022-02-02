Снежная и умеренная погода ожидается в Ленобласти в среду

Снег будет идти почти во всех районах региона.

По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, 2 февраля в Ленобласти ожидается умеренная погода с небольшими осадками.

Отмечается, что температура наружного воздуха составит от -4 до -9 градусов. Ветер будет крайне слабый и его скорость будет варьироваться 0-5 метров в секунду.

В свою очередь, водителям рекомендуется соблюдать крайнюю бдительность при езде.