В Ленобласти выявили 1296 новых заражений COVID-19 на 2 февраля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 1296 человек.
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30.10.2021 1848
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+28), Пикалёво (+11), Бор (+1), Мозолёво-1 (+2), Анисимово (+1), Дыми (+1), Большой Двор (+3), Сомино (+1).
- Волосовский район: Калитино (+1), Озертицы (+1), Липовая Гора (+1), Малое Кикерино (+1).
- Волховский район: Сясьстрой (+1), Селиваново (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+60), Всеволожск (+73), Кудрово (+39), Янино-1 (+9), Новое Девяткино (+10), Щеглово (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+113), Кузьмоловский (+11), Лиголамби (+2), пгт. им. Морозова (+9), Ковалево (+1), Старая (+3), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Романовка (+1), Бугры (+7), Агалатово (+4), Юкки (+3), пгт. им. Свердлова (+14), Белоостров (+1), д. Ириновка (+1), Дубровка (+2), Дунай (+1), Павлово (+1), Углово (+1), Углово (+2), Хапо-Ое (+1), Рахья (+7), Куйвози (+2), Лупполово (+1), Мистолово (+1), Стеклянный (+1), Кальтино (+1), Васкелово (+1), Островки (+1), Ёксолово (+1), Касимово (+2), массив Сады СНТ (+1), Хирвости (+1), Лаврики (+3), Мендсары (+1), Черная речка (+1), Скотное (+1), Медный Завод (+1), Лукоморье (+1), Кяселево (+1).
- Выборгский район: Выборг (+78), Перово (+1), Глебычево (+1), Гончарово (+2), Первомайское (+1), Рощино (+6), Советский (+3), Селезнево (+3), Светогорск (+8), Каменногорск (+3), Кондратьево (+1), Гаврилово (+4), Кирпичное (+1), Красносельское (+2), Черкасово (+2), Пруды (+1), Житково (+1), Вещево (+3), Озерки (+1), Рябово (+1), Возрождение (+2), Матросово (+2), Горьковское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+38), Тайцы (+2), Рождествено (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+4), Вырица (+2), Новинка (+1), Пудомяги (+!), Малое Верево (+1), Коммунар (+20), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+2), Пижма (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+1), Семрино (+2), Вайялово (+1), Лукаши (+2), Луйсковицы (+1), Кобринское (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+27), Большая Пустомержа (+2), Вистино (+1), Ивангород (+5).
- Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+89), Будогощь (+1), Пчевжа (+1), Тихорицы (+1), Городище (+1), Кусино (+1).
- Кировский район: Кировск (+16), Шлиссельбург (+7), Отрадное (+8), Приладожский (+4), Синявино (+5), Назия (+1), Павлово (+3), Шум (+2), Путилово (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+54), Мошкино (+1), Свирьстрой (+3), Старая Слобода (+1), Шамокша (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+5), Низино (+1), Новогорелово (+2), Иннолово (+1), Оржицы (+2), Куттузи (+1), Лопухинка (+1), Мухоловка (+1), Глобицы (+1), Кипень (+1), Верхняя Колония (+1), Кукушкино (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Осьмино (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+3), Никольский (+2), Подпорожье (+48), Вознесенье (+2), Важины (+5), Гимрека (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+26), Сосново (+6), Саперное (+2), Петровское (+3), Снегиревка (+5), Громово (+3), п/ст Громово (+2), Коммунары (+2), Кузнечное (+4), Мичуринское (+2), Раздолье (+4), Кривко (+2), Ларионово (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+54), Гостицы (+1), Выскатка (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+71), Мелегежская Горка (+2), Шугозеро (+1), Горка (+1), Царыцино Озеро (+2).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+20), Тельмана (+12), Никольское (+14), Ульяновка (+12), Новолисино (+3), Трубников Бор (+1), Федоровское (+5), Форносово (+14), Сельцо (+4), Любань (+5), п. Любань (+3), Ушаки (+2), Ушаки (+2), Красный Бор (+2), Строение (+1), Еглизи (+1), Поги (+1).