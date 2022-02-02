Сурок Анфиса из Ленобласти предсказала скорую весну

Автор: Гузель Галимова
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Сурок Анфиса из «Приюта Белоснежки» в Волосовском районе Ленобласти вышла из спячки и предсказала весну.

По традиции, если 2 февраля сурок выходит из норы и, увидев собственную тень, пугается, то весна наступит через шесть недель. Если же он спокойно покидает домик, значит, потепление начнется в ближайшее время.

Проснувшись, сурок Анфиса вела себя спокойно и тень ее совершенно не испугала, а это значит, что весна в Ленобласть придет совсем скоро.

А тем временем сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина вновь проспали свой «профессиональный» праздник.

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