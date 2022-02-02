Умер старший кот Ося из музея Анны Ахматовой в Петербурге

В Петербурге на 16-м году жизни скончался старший сотрудник музея Анны Ахматовой кот по кличке Ося.

Он был хранителем и талисманом музея более 10 лет, а в декабре ушел на «пенсию». Коту было 16 лет. На протяжении долгого времени у Оси были проблемы с сердцем. Не так давно он пережил второй приступ.

Осенью прошлого года жители Петербурга и Ленобласти следили за историей его «пропажи», когда на улице его забрала девушка, подумав, что он бездомный кот. Спустя несколько дней его вернули домой.