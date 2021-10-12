Похищенный из музея Анны Ахматовой кот Ося вернулся домой

Автор: Гузель Галимова
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Пропавшего кота Осю вернули в музей Анны Ахматовой в Петербурге – «новая хозяйка» увидела себя в новостях, узнала, что у найденыша оказывается есть дом, и сама обратилась в учреждение.

Самого старшего музейного кота Осю искали четыре дня, о его пропаже ivbg.ru рассказывал ранее. В скором времени его отнесут к ветеринару, а пока он отдыхает в тепле. Питомец уже поел, принял лекарства и сейчас потихоньку приходит в себя.

Видео: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, ВК

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