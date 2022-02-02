Фото: в Рогатино поезд протаранил застрявший на путях автомобиль

Ранее ivbg.ru сообщал, что инцидент произошел сегодня днем, 2 февраля, на железнодорожном переезде у деревни Рогатино Волосовского района Ленобласти. Стали известны подробности происшествия.

Как рассказали 47news очевидцы, водитель легковой автомобиль застрял в снегу на рельсах незадолго до проходящего поезда. Мужчина выбрался из машины, но не успел убрать транспортное средство с путей. Произошло столкновение, к счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: читатели 47news

В ОЖД сообщили, что автомобиль пытался проехать пути на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.