Обвиняемая в нападении на зампрокурора Выборга хочет перенести суд в Санкт-Петербург

Такое требование подсудимая выдвинула, поскольку считает, что итоги разбирательства могут быть предвзятыми. Прокурор-обвинитель и прокурор-потерпевшая — коллеги.
Об этом стало известно порталу 47news в среду, 2 февраля.
Как сообщил адвокат, 2 февраля на заседании Выборгского городского суда обвиняемая в нападении на зампрокурора Ариадна Бессонова изъявила желание изменить место подсудности. Женщина вместе с защитником настаивают, что судебное дело должно рассматриваться в другом регионе, то есть в Санкт-Петербурге.
По словам адвоката, суд уклонился от ответа, мотивируя это тем, что подобные ходатайства заявляются до рассмотрения дела по существу. Следующее заседание назначено на 10 марта.
Напомним, ранее стало известно о закрытии уголовного дела в отношении второго нападавшего в связи с его смертью.