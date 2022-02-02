Обвиняемая в нападении на зампрокурора Выборга хочет перенести суд в Санкт-Петербург

Такое требование подсудимая выдвинула, поскольку считает, что итоги разбирательства могут быть предвзятыми. Прокурор-обвинитель и прокурор-потерпевшая — коллеги.

Об этом стало известно порталу 47news в среду, 2 февраля.

Как сообщил адвокат, 2 февраля на заседании Выборгского городского суда обвиняемая в нападении на зампрокурора Ариадна Бессонова изъявила желание изменить место подсудности. Женщина вместе с защитником настаивают, что судебное дело должно рассматриваться в другом регионе, то есть в Санкт-Петербурге.

По словам адвоката, суд уклонился от ответа, мотивируя это тем, что подобные ходатайства заявляются до рассмотрения дела по существу. Следующее заседание назначено на 10 марта.

47news. Если откажут, будем обжаловать. Понятно, что подсудность нужно менять. Государственное обвинение, то есть прокуратура Выборга – ведомство, в котором работает потерпевшая. Причем в должности первого зампрокурора. Если бы она оставила службу, не было бы вопросов, но она продолжает работать, — объяснил адвокат порталу

Напомним, ранее стало известно о закрытии уголовного дела в отношении второго нападавшего в связи с его смертью.