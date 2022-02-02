Полтора грамма наркотиков привели жителя Выборга в колонию на 7,5 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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В Выборге суд приговорил 26-летнего мужчину к серьезному тюремному сроку за сбыт наркотиков.

По материалам следствия, 26-летний местный житель в 2020 году незаконно сбыл смесь, содержащую наркотическое вещество массой 1,53 грамма. По закону такой вес считается крупным размером.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Ленинградской области, обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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02.02.2022 22
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