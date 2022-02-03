Практические все музеи Петергофа были закрыты

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Закрытия связаны с эпидемиологической обстановкой в городе.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, со 2 до 13 февраля все музеи Петергофа кроме Большого дворца будут закрыты для посещения.

В свою очередь в единственный открытый музей будет работать с 10:30 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника.

При этом парки Петергофа остаются открыты, сюда по-прежнему можно попасть бесплатно и без проверки QR-кодов.

Вам будет интересно
Юные петербуржцы не смогут посещать музеи, театры и кино в ближайшие две недели
В Санкт-Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения. По информации администрации Санкт-Петербурга, с пятницы в городе вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Так, с...
28.01.2022 373
Автор