В Ленобласти могут изменить дату внеочередных школьных каникул из-за роста заболеваемости COVID-19

По рекомендации Роспотребнадзора и в связи с текущей ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ, период каникул и дистанционного обучения в школах Ленобласти будет уточнен.

Ранее сообщалось, что всех школьников отправят на отдых с 7 по 20 февраля. Однако сейчас вопрос прорабатывается с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. В ближайшее время оперштаб примет решение о дате начала каникул, а также классах, которые просто переведут на дистанционное обучение.

Вам будет интересно Названы симптомы, которые появляются сразу после контакта с зараженным "омикроном" Ломота в теле и усталость появляются уже через два дня после контакта с больным. Специалисты из ЮАР, США и Великобритании назвали... 02.02.2022 207

А тем временем в Ленобласти набирает обороты прививочная кампания среди подростков – уже вакцинировалось 137 человек.