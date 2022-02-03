В Ленобласти могут изменить дату внеочередных школьных каникул из-за роста заболеваемости COVID-19

По рекомендации Роспотребнадзора и в связи с текущей ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ, период каникул и дистанционного обучения в школах Ленобласти будет уточнен.
Ранее сообщалось, что всех школьников отправят на отдых с 7 по 20 февраля. Однако сейчас вопрос прорабатывается с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. В ближайшее время оперштаб примет решение о дате начала каникул, а также классах, которые просто переведут на дистанционное обучение.
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