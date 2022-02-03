МТС покажет жителям Ленобласти новый детектив «Технарь» от режиссера сериала «Хрустальный»

Автор: Сергей Агутин
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Премьера триллера «Технарь» из линейки KION Originals эксклюзивно состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION от МТС, затем сериал будет показан на Первом канале.

Это совместный проект кинокомпании «Щука» и Первого канала. Режиссером проекта выступил Душан Глигоров — режиссер оригинального сериала KION «Хрустальный», который был признан кинокритиками одним из лучших проектов 2021 года.

Главный герой сериала «Технарь» — талантливый 30-летний программист Одинцов в исполнении Владимира Жеребцова. Это успешный молодой человек, у которого в жизни явно идет белая полоса: у него счастливая семья, большой загородный дом, надежные друзья, готовые прийти на помощь. На работе Одинцова высоко ценят, и более чем хорошо платят, обещая время от времени перспективы карьерного роста. Словом, герою можно только позавидовать. Но однажды идеальный мир Одинцова рассыпается на части.

«Технарь» делится на две параллельные истории — из настоящего и прошлого. В первом сюжете Одинцов, оказавшись в экстремальной ситуации впервые в своей жизни, ищет возможность разобраться со злоумышленниками, опираясь на свои знания и умения. Во второй истории, события которой всплывают в памяти находящегося в плену героя, зритель знакомится с деталями его прошлого. Через призму этих воспоминаний появляются важные детали, раскрывающие отношения Одинцова с женой, друзьями, родственниками и коллегами по цеху.

Сериал гармонично сочетает элементы драмы, мелодрамы, детектива, а также работает с такими темами как промышленный шпионаж и современные IT-технологии. «Технарь» Душана Глигорова балансирует между увлекательной подачей истории и необычным сеттингом.

Каждую секунду перед главным героем буквально встает вопрос жизни и смерти (как своей, так и членов семьи). Выбор, который предстоит сделать Одинцову, всегда связан с тем, как далеко он готов пойти. В ходе раскрытия сюжета зритель узнает, через что герой может переступить, чтобы спасти и свою семью, и в конечном итоге самого себя.

Создатели сериала «Технарь» исследуют предел человеческих возможностей, переплетая детали социального и технологического. Перед нами история, которая начинается как обычный боевик, а со временем сериал превращается в тонкий психологический триллер, в котором нет однозначно положительных и отрицательных героев. Попадая в необычные обстоятельства, и Одинцов, и люди, что его окружают, раскроются в совершенно необычном ракурсе.

МТС покажет жителям Ленобласти новый детектив «Технарь» от режиссера сериала «Хрустальный» Щука, Хрустальный, Технарь, Первый канал, мтс, Ленинградская область, KION Originals
МТС покажет жителям Ленобласти новый детектив «Технарь» от режиссера сериала «Хрустальный» Щука, Хрустальный, Технарь, Первый канал, мтс, Ленинградская область, KION Originals
МТС покажет жителям Ленобласти новый детектив «Технарь» от режиссера сериала «Хрустальный» Щука, Хрустальный, Технарь, Первый канал, мтс, Ленинградская область, KION Originals
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