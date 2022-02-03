МТС покажет жителям Ленобласти новый детектив «Технарь» от режиссера сериала «Хрустальный»

Премьера триллера «Технарь» из линейки KION Originals эксклюзивно состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION от МТС, затем сериал будет показан на Первом канале.

Это совместный проект кинокомпании «Щука» и Первого канала. Режиссером проекта выступил Душан Глигоров — режиссер оригинального сериала KION «Хрустальный», который был признан кинокритиками одним из лучших проектов 2021 года.

Главный герой сериала «Технарь» — талантливый 30-летний программист Одинцов в исполнении Владимира Жеребцова. Это успешный молодой человек, у которого в жизни явно идет белая полоса: у него счастливая семья, большой загородный дом, надежные друзья, готовые прийти на помощь. На работе Одинцова высоко ценят, и более чем хорошо платят, обещая время от времени перспективы карьерного роста. Словом, герою можно только позавидовать. Но однажды идеальный мир Одинцова рассыпается на части.

«Технарь» делится на две параллельные истории — из настоящего и прошлого. В первом сюжете Одинцов, оказавшись в экстремальной ситуации впервые в своей жизни, ищет возможность разобраться со злоумышленниками, опираясь на свои знания и умения. Во второй истории, события которой всплывают в памяти находящегося в плену героя, зритель знакомится с деталями его прошлого. Через призму этих воспоминаний появляются важные детали, раскрывающие отношения Одинцова с женой, друзьями, родственниками и коллегами по цеху.

Сериал гармонично сочетает элементы драмы, мелодрамы, детектива, а также работает с такими темами как промышленный шпионаж и современные IT-технологии. «Технарь» Душана Глигорова балансирует между увлекательной подачей истории и необычным сеттингом.

Каждую секунду перед главным героем буквально встает вопрос жизни и смерти (как своей, так и членов семьи). Выбор, который предстоит сделать Одинцову, всегда связан с тем, как далеко он готов пойти. В ходе раскрытия сюжета зритель узнает, через что герой может переступить, чтобы спасти и свою семью, и в конечном итоге самого себя.

Создатели сериала «Технарь» исследуют предел человеческих возможностей, переплетая детали социального и технологического. Перед нами история, которая начинается как обычный боевик, а со временем сериал превращается в тонкий психологический триллер, в котором нет однозначно положительных и отрицательных героев. Попадая в необычные обстоятельства, и Одинцов, и люди, что его окружают, раскроются в совершенно необычном ракурсе.