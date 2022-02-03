Жители трех районов Ленобласти смогут попасть в офисы МФЦ только по предварительной записи

Офисы МФЦ в Волховском, Кировском и Лодейнопольском районах Ленобласти теперь принимают посетителей лишь по предварительной записи.

В отсальных районах Ленобласти филиалы и отделы центров «Мои документы» продолжают работать в штатном режиме — по предварительной записи или в порядке живой очереди. Однако, всех, кто планирует свой визит в МФЦ просят по возможности заранее записываться на прием. Обязательны остается наличие защитных масок и соблюдение дистанции.

По предварительной записи теперь также принимают во всех офисах ЕИРЦ.