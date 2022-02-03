Петербуржцы смогут закрывать больничный дистанционно с 4 февраля

С завтрашнего дня, 4 февраля, жители Петербурга смогут закрыть больничный лист дистанционно, без посещения поликлиники.

Сделать это можно будет через службу 122 и портал «Здоровье петербуржца». Дистанционная выдача больничных листов позволит значительно сократить нагрузку на систему здравоохранения, которая сильно перегружена из-за большого подъема заболеваемости.

Вам будет интересно В Ленобласти набирает обороты прививочная кампания среди подростков – уже вакцинировалось 137 человек На седьмой день проведения детской вакцинации от COVID-19 в Ленобласти количество привитых несовершеннолетних перевалило за сотню. К 3 февраля прививки от... 03.02.2022 130

Кроме того, с 3 февраля большинство районов уже открыли электронную запись к врачу для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19. Также увеличено время работы инфекционных боксов в поликлиниках с 8.00 до 20.00, некоторые принимают до 21.00.